Veel spelers, coaches en scheidsrechters hebben donderdagavond (lokale tijd) bij de hervatting van het NBA-seizoen geknield tijdens het volkslied uit protest tegen racisme. Het is uniek in het Amerikaanse basketbal dat dat gebaar tijdens het volkslied wordt gemaakt.

In de NBA is het namelijk al tientallen jaren verplicht voor spelers om tijdens het volkslied te staan. Spelers lieten bij de besprekingen in aanloop naar de hervatting van het seizoen al weten graag te willen protesteren tegen politiegeweld tegen zwarte mensen, naar aanleiding van de dood van George Floyd in mei.

Zowel bij New Orleans Pelicans-Utah Jazz als Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers besloten spelers, coaches en scheidsrechters te knielen terwijl het vooraf opgenomen volkslied werd afgespeeld. Sommigen bleven staan met een vuist in de lucht.

NBA-baas Adam Silver zei in aanloop naar de herstart van het seizoen al dat hij begrip had voor de protesten en herhaalde dat donderdagavond. "Ik respecteer het vreedzame protest van onze teams in de strijd voor sociale rechtvaardigheid. Onder deze unieke omstandigheden zullen we de regel over de houding tijdens het volkslied dan ook niet handhaven."

Voormalig NFL-ster Colin Kaepernick was in 2016 de eerste sporter in de VS die tijdens het volkslied besloot te knielen als protest tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. President Donald Trump sprak zich altijd fel uit tegen sporters die tijdens het volkslied niet bleven staan, al leek hij vorige maand iets bij te draaien.

LeBron James en zijn teamgenoten knielen tijdens het volkslied. (Foto: Pro Shots)

James wint met Lakers bij hervatting seizoen

Het NBA-seizoen lag sinds maart stil vanwege de coronacrisis en wordt hervat in Walt Disney World in Orlando, Florida. Alleen de 22 beste clubs (negen uit de Eastern Conference en dertien uit de Western Conference) doen mee.

LeBron James begon met Los Angeles Lakers goed aan de herstart van het seizoen. De zestienvoudig NBA-kampioen won na een spannend duel met 103-101 van Los Angeles Clippers. Anthony Davis was met 34 punten, vier assists en acht rebounds de grote man bij de Lakers.

In de andere ontmoeting won Utah Jazz met 104-106 van New Orleans Pelicans. Uitgerekend Rudy Gobert, die als eerste NBA-speler positief testte op het coronavirus, nam de eerste punten van de wedstrijd voor zijn rekening.

Het seizoen wordt vrijdagavond hervat met Brooklyn Nets-Orlando Magic, Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies en Washington Wizards-Phoenix Suns. Toronto Raptors is dit seizoen de titelverdediger in de NBA.