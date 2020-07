Atletiekbond World Athletics dreigt het lidmaatschap van Rusland op te heffen als het land blijft verzuimen een miljoenenboete te betalen. Op 15 augustus verloopt de deadline.

Dat heeft een werkgroep van World Athletics die zich met de Russische dopingzaak bezighoudt donderdag besloten na een video-overleg. Voorzitter Rune Andersen van de werkgroep zei teleurgesteld te zijn, "omdat er maar weinig veranderd is in Rusland".

In maart kreeg de Russische atletiekbond een boete van 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) wegens een schending van dopingregels. De helft daarvan had voor 1 juli naar World Athletics overgemaakt moeten worden.

De internationale bond vordert nu dat de 5 miljoen dollar plus een boete van 1,3 miljoen dollar uiterlijk 15 augustus alsnog betaald wordt.

'We willen Rusland helpen reorganiseren'

"We hebben een enorme hoeveelheid tijd besteed aan deze zaak", zei de Noor Andersen. "We willen de Russische atletiekbond helpen te reorganiseren. Schone atleten uit dat land hebben daar alleen maar profijt van."

De Russische atletiekbond is sinds 2015 uitgesloten van deelname aan internationale toernooien, nadat het WADA bewijs van massaal dopinggebruik onder atleten uit het land had aangetroffen. Rusland vecht die straf nog altijd aan. In november buigt het CAS, het internationaal strafhof voor de sport, zich over de zaak.

Zolang de zaak loopt, mogen Russische atleten van World Athletic niet onder neutrale vlag deelnemen aan internationale evenementen.