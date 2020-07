Kicksportbond GLORY heeft donderdag aangekondigd dat er in december van dit jaar een evenement wordt georganiseerd met onder anderen Rico Verhoeven, Badr Hari en Jamal Ben Saddik.

De drie wereldtoppers zullen allemaal in actie komen, maar de affiches zijn nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk waar het evenement wordt georganiseerd, maar het streven is wel dat er publiek bij aanwezig kan zijn.

Op die avond in december zal er wel worden gestreden om de wereldtitel in het zwaargewicht, die op dit moment in handen is van Verhoeven. De Nederlander was in december vorig jaar in Arnhem te sterk voor Hari, die geblesseerd moest opgeven.

Het lijkt er echter niet op dat Verhoeven opnieuw tegenover Hari in de ring zal staan. Ben Saddik zei begin dit jaar dat hij de eerste is die de titelhouder uit mag dagen en dat hij rekent op een gevecht met Verhoeven in het najaar.

Snel meer.