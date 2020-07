Kicksportbond GLORY heeft donderdag aangekondigd dat in december van dit jaar een evenement wordt georganiseerd waar onder anderen Rico Verhoeven, Badr Hari en Jamal Ben Saddik aan meedoen.

De drie wereldtoppers zullen allemaal in actie komen, maar de affiches zijn nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk waar het evenement wordt georganiseerd, maar het streven is wel dat er publiek bij aanwezig kan zijn.

Het is wel zeker dat er in december wordt gestreden om de wereldtitel in het zwaargewicht, die op dit moment in handen is van Verhoeven. De Nederlander was in december vorig jaar te sterk voor Hari, die in Arnhem geblesseerd moest opgeven.

Het lijkt er echter niet op dat de 31-jarige Verhoeven opnieuw tegenover Hari in de ring zal staan. Ben Saddik zei begin dit jaar dat hij de eerste is die de titelhouder uit mag dagen en dat hij op een gevecht met Verhoeven in het najaar rekent.

De twee kickboksers streden in december 2017 voor de eerste keer tegen elkaar om de wereldtitel. Verhoeven won het gevecht in het uitverkochte Ahoy met een technische knock-out. De Belgische Marokkaan was in maart 2011 wel te sterk voor Verhoeven.

Badr Hari moest in december geblesseerd opgeven tegen Rico Verhoeven. (Foto: Pro Shots)

GLORY organiseert in oktober eerste evenementen

Hari en Verhoeven stonden in 2016 al eens tegenover elkaar in het Duitse Oberhausen, al ging dat gevecht niet om de wereldtitel. De Nederlandse Marokkaan moest toen, net als eind vorig jaar in Arnhem, geblesseerd opgeven.

GLORY maakte donderdag ook bekend dat in oktober de eerste evenementen worden georganiseerd sinds de coronacrisis zijn intrede deed. GLORY 76 (vrijdag 2 oktober) en GLORY 77 (zaterdag 3 oktober) worden gehouden in Katwijk aan Zee.

Bij de eerste vechtavond doen onder anderen vier kickboksers uit het middengewicht mee en de winnaar mag titelhouder Alex Pereira uitdagen. Bij GLORY 77 zal Cédric Doumbé zijn titel in het weltergewicht verdedigen tegen een nog onbekende tegenstander. In oktober zullen er tweehonderd toeschouwers per avond welkom zijn.

Het vooruitzicht van evenementen in het najaar is een flinke opsteker voor GLORY, dat in financieel zwaar weer verkeert. De kicksportbond vergaarde tijdens de wedstrijdloze periode als gevolg van de coronacrisis nauwelijks inkomsten.