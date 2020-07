Vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan kan er geen begrip voor opbrengen dat toeschouwers welkom zijn bij het WK snooker, dat vrijdag in Sheffield begint. Het is een van de evenementen die de Britse regering gebruikt als pilot voor het weer toelaten van publiek bij sportwedstrijden.

In Engeland zijn veel sportwedstrijden al achter gesloten deuren hervat, maar het WK snooker is een van de eerste evenementen waar (beperkt) publiek onder strenge voorwaarden welkom is. Per dag zijn er een paar honderd toeschouwers toegestaan in het Crucible Theatre in Sheffield.

"Ik denk niet dat dit het risico waard is", zegt O'Sullivan in aanloop naar het WK tegen onder meer de BBC. "Als er normaal gesproken vijfduizend mensen zouden komen, zie ik in dat je toch wat publiek wil toelaten om inkomen te genereren. Maar tweehonderd mensen, serieus? Ze gebruiken dit evenement alsof we laboratoriumratten zijn."

"Ik daag iedereen, die in de afgelopen vier maanden afstand heeft gehouden, uit om opeens in een ruimte vol met mensen te stappen. Tenzij je graag een doodswens hebt, snap ik heel goed dat er spelers zijn die zich hier niet prettig bij voelen."

'Het virus wordt niet serieus genoeg genomen'

Niet alleen O'Sullivan sprak zich negatief uit over de plannen. Qualifier Anthony Hamilton, die kampt met zware astma, noemde de pilot "belachelijk". "Stel dat iemand ziek wordt en overlijdt. Dan is er dus iemand zonder enige reden overleden, puur vanwege de entertainment. Het is waanzin", aldus Hamilton.

De 44-jarige O'Sullivan, die zich in 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013 tot wereldkampioen snooker kroonde, begint de jacht op zijn zesde titel zondag tegen Thepchaiya Un-Nooh uit Thailand. Hij kijkt niet bepaald uit naar het spelen voor publiek.

"Ik kan me voorstellen dat ze op een gegeven moment willen testen met toeschouwers. En het moet toch ergens, dus waarom beginnen we niet met snooker? De verzekering hoeft immers minder uit te betalen als het gaat om Anthony Hamilton en niet om Lewis Hamilton", aldus O'Sullivan op cynische toon.

"Ik heb met verpleegsters gesproken die vertellen dat besmette mensen bij hen binnenkomen en dan denken dat het wel goed komt. Totdat ze niet meer kunnen ademen en in tranen uitbarsten. Pas als je zulke verhalen hoort, weet je dat COVID-19 serieus is. En in mijn ogen wordt het nu niet serieus genomen."