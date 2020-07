Turnbond KNGU deed woensdag een handreiking richting oud-sporters die de afgelopen dagen vertelden over misstanden, maar het besluit om het topsportprogramma voor vrouwen een jaar voor de Olympische Spelen van Tokio stil te leggen, is een harde klap voor de Nederlandse turnsters.

Ergens op een berg in Italië, zittend in zijn auto, bracht technisch directeur Mark Meijer van de KNGU begin deze week telefonisch de tien turnsters uit de nationale ploeg op de hoogte van de maatregelen die de turnbond woensdag naar buiten bracht.

De boodschap was hard, want Meijer moest olympisch kampioene Sanne Wevers en haar teamgenoten vertellen dat hun route naar Tokio, het olympische traject waar ze al jaren alles voor opofferen, op z'n minst flink verstoord zal worden.

Tot een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie is afgerond - en de verwachting is dat dit pas aan het einde van het jaar zal zijn - mogen bondscoaches Gerben Wiersma en Vincent Wevers geen trainingen geven en zijn alle activiteiten onder de vlag van de nationale vrouwenploeg stilgelegd.

"Natuurlijk maken we ons zorgen over de Spelen, want dit is een ongelooflijk heftig besluit", zegt Meijer. "Het is nu mijn verantwoordelijkheid om de gevolgen van dit besluit voor de sporters zo minimaal mogelijk houden. Ik heb nog geen oplossing, maar het is mijn taak om ervoor te zorgen dat de Nederlandse vrouwenploeg op de Spelen van Tokio zal staan."

Volgens KNGU-voorzitter Monique Kempff reageerden de turnsters "zeer, zeer geschrokken" op het besluit van de bond. "Ze waren verontwaardigd, emotioneel. Hun olympische droom knalt even uit elkaar, na jarenlang keihard werken. Maar als je een cultuurverandering wil bewerkstelligen, kun je geen halve maatregelen nemen. En wij vinden als bestuur en directie dat er nu wat moet gebeuren."

'Er waren drastische maatregelen nodig'

De maatregelen van de KNGU volgen op een week waarin de sport opnieuw stevig werd opgeschud door een flink aantal verhalen van oud-sporters over misstanden in Nederlandse turnwereld.

Het begon met een interview van turncoach Gerrit Beltman met het Noordhollands Dagblad, waarin hij bekende dat hij turnsters fysiek en mentaal heeft mishandeld. Vervolgens vertelde oud-turnster Joy Goedkoop bij NOS Studio Sport dat ze tijdens haar carrière op jonge leeftijd fysiek en mentaal werd mishandeld en vernederd door Vincent Wevers. Haar verhaal, waarin ze ook beschuldigingen uitte richting Wiersma, werd in de dagen daarna onderschreven door meerdere oud-turnsters.

De KNGU kondigde vorige week dinsdag - nog voor het interview van Beltman - al een onafhankelijk onderzoek aan naar grensoverschrijdend gedrag in de gym- en turnsport, maar vond na alle nieuwe verhalen dat er een krachtiger statement gemaakt moest worden.

"Het bestuur stond voor een duivels dilemma", aldus Meijer. "Aan de ene kant wilde het daadkracht laten zien, daar werd door de buitenwereld ook om geroepen. We wilden al een klein stukje erkenning geven voor wat er in het verleden gebeurd is. Aan de andere kant beseffen we heel goed wat dit besluit doet met de huidige nationale ploeg. Maar deze drastische maatregelen waren nu nodig, omdat het groter is dan alleen de coaches Wevers en Wiersma."

Algemeen directeur Marieke van der Plas benadrukt dat het van groot belang is dat de onderzoekers de komende maanden alle ruimte krijgen om hun werk te doen. "Daarom is het goed dat de coaches nu een stap opzijzetten. Ik vind het ontzettend moedig dat oud-turnsters nu durven op te staan en ik wil ook het vertrouwen geven dat er echt wat wordt gedaan met hun meldingen."

'De turnsters kunnen blijven trainen'

Er is ondertussen nog wel veel onduidelijk voor de Nederlandse topturnsters. Op de vraag of er in december een vrouwenploeg wordt afgevaardigd naar de EK in Bakoe had Meijer woensdag geen antwoord, net als dat hij nog niet weet hoe, op welke manier en onder wie het nationale team nu moet gaan trainen.

"De consequentie van ons besluit moet in ieder geval zijn dat Vincent voorlopig niet in de trainingszaal zal staan", zegt de technisch directeur, die ook weet dat de situatie alleen maar ingewikkelder is omdat Vincent Wevers de coach én vader is van twee toppers (Sanne en Lieke Wevers).

"De turnsters kunnen blijven trainen en we gaan nu kijken hoe ze het best opgevangen kunnen worden", aldus Van der Plas. "We willen ook echt zorgen dat ze ergens terecht kunnen met hun zorgen en vragen, want je kunt je voorstellen dat dit een grote impact heeft. Het is allemaal heel snel gegaan voor hen, dus we moeten nu echt met de turnsters zelf bespreken wat de vervolgstappen zijn."

Algemeen directeur Marieke van der Plas van de KNGU. (Foto: Pro Shots)