De Nederlandse turnbond KNGU kijkt bij het onafhankelijke onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie in de gymsport ook naar de ervaringen van (oud-)turnsters die vóór 2012 actief waren.

"De onderzoekers hebben al aangegeven dat ze ook willen kijken naar de ervaringen van de turnsters voor 2012", laat KNGU-directeur Marieke van der Plas woensdag weten tijdens een persconferentie op sportcentrum Papendal.

"Ze zullen kijken naar wat er toen is gebeurd en wat dit betekent voor het perspectief over een lange periode", vervolgt ze. "En naar welke stappen er zijn gezet door de KNGU in de afgelopen vijftien jaar en wat voor effect die hebben gehad. Het gaat om alle disciplines, niet alleen het turnen."

Ruim een week geleden meldde de KNGU nog dat er in het onderzoek ervaringen werden meegenomen van topsporters vanaf twaalf jaar die vanaf 2013 actief waren. De aanleiding voor het onderzoek waren de reacties op de veelbesproken documentaire Athlete A, die over het misbruikschandaal in de Amerikaanse turnwereld gaat.

Teamarts Larry Nassar werd in de zomer van 2017 veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor het misbruiken van tientallen turnsters, onder wie viervoudig olympisch kampioene Simone Biles. In de documentaire wordt onder meer geschetst dat USA Gymnastics, de Amerikaanse turnbond, de acties van Nassar probeerde te verdoezelen door klachten te negeren en niet aan de bel te trekken bij autoriteiten.

Uitkomsten van onderzoek worden eind dit jaar verwacht

Afgelopen week kwamen ook in de Nederlandse turnwereld diverse verhalen van turnsters over misstanden in de sport naar buiten. Dat begon vrijdag met een interview van Gerrit Beltman in het Noordhollands Dagblad. Daarin bekende de oud-coach van onder anderen Suzanne Harmes, Verona van de Leur, Gabriëlla Wammes en Renske Endel dat hij turnsters fysiek en mentaal heeft mishandeld.

Joy Goedkoop vertelde zondag bij NOS Studio Sport dat ze tijdens haar carrière op jonge leeftijd fysiek en mentaal werd mishandeld en vernederd door Vincent Wevers, de huidige bondscoach en vader van de topturnsters Sanne en Lieke Wevers. De turnbond besloot daarop ook een onderzoek in te stellen naar de coaches Wevers en Gerben Wiersma.

De uitkomsten van het onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag in de gymsport worden eind dit jaar verwacht. "En we hebben als bestuur afgesproken dat we de volle verantwoordelijkheden nemen voor de uitkomsten daarvan", aldus KNGU-voorzitter Monique Kempff.

Zij gaf ook aan waarom de turnbond het onderzoek niet eerder was gestart. "Het gaat niet om één druppel. Op een gegeven moment kwamen de verhalen van alle kanten samen. Daarom heeft het even geduurd tot we dit besluit hebben genomen", doelt Kempff op het besluit om het topsportprogramma van de turnsters stil te leggen en de betrokken coaches op non-actief te stellen.

"Als je een cultuurverandering wilt bewerkstelligen, dan kun je geen halve maatregelen nemen. Cultuurverandering betekent dat de onderste steen boven moet komen. We hebben de afgelopen periode heel kritisch in de spiegel gekeken, maar we moeten zeker weten dat we een goede oplossing hebben", besluit Kempff.