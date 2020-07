De directie van turnbond KNGU heeft unaniem besloten om het topsportprogramma van de turnsters stil te leggen zolang er onderzoek gedaan wordt naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. De betrokken coaches zijn op non-actief gesteld.

"Dat betekent dat de betrokken coaches voorlopig geen actieve rol zullen spelen binnen TeamNL", zei KNGU-voorzitter Monique Kempff woensdag op een persconferentie op sportcentrum Papendal.

Het gaat om Vincent Wevers en Gerben Wiersma. De bondstrainers, die zelf nog niet gereageerd hebben, zijn niet ontslagen, maar mogen voorlopig hun werkzaamheden niet uitvoeren.

De trainers zijn woensdag ingelicht door de KNGU. "Het is superheftig voor de coaches", aldus algemeen directeur Marieke van der Plas.

De turnbond meldde zondagavond laat dat er een onderzoek is ingesteld naar aanleiding van beschuldigingen tegen Wevers en Wiersma. De afgelopen dagen is er met de betrokkenen gesproken.

Uit die gesprekken is besloten om het topsportprogramma, een jaar voor de Olympische Spelen van Tokio, voorlopig stil te leggen. "Dat is een heftig besluit", zei technisch directeur Mark Meijer. "En ik heb ook nog lang niet alle antwoorden wat het allemaal precies betekent."

"Maar in het belang van de sport en de geloofwaardigheid van ons topsportprogramma is dit nodig. We gaan in gesprek met de betrokken clubs en trainers over wat dit besluit concreet voor hen betekent"

Turnsters mogen wel blijven trainen. Alle gezamenlijke activiteiten van de nationale ploeg, zoals trainingsstages, gaan voorlopig niet door. "De turnsters zijn zeer geschrokken en reageerden emotioneel op het besluit", aldus Kempff. "Hun olympische droom knalt nu even uit elkaar na jaren en jaren van werken daarvoor."

Technisch directeur Mark Meijer van de KNGU. (Foto: Pro Shots)

Veel turnsters zijn naar buiten gekomen met verhaal

De rel in de Nederlandse turnwereld begon vrijdag met een interview van Gerrit Beltman met het Noordhollands Dagblad. Daarin bekende de oud-coach van onder anderen Suzanne Harmes, Verona van de Leur, Gabriëlla Wammes en Renske Endel dat hij turnsters fysiek en mentaal heeft mishandeld.

Sindsdien zijn meer dan tien turnsters - al dan niet anoniem - naar buiten getreden over misstanden in de sport. Joy Goedkoop vertelde zondag bij NOS Studio Sport dat ze tijdens haar carrière op jonge leeftijd fysiek en mentaal werd mishandeld en vernederd door Vincent Wevers, de huidige bondscoach en vader van de topturnsters Sanne en Lieke Wevers. Het verhaal van Goedkoop is sindsdien onderschreven door andere turnsters die met Vincent Wevers hebben gewerkt.

De Nederlandse ploeg schreef maandagavond in een verklaring dat ze zich niet herkent in het beeld dat is ontstaan. "Waar er vroeger ruimte was voor fysieke en mentale geselingen, behoort dit wat ons betreft tot het verleden", stelde ze.

Een emotionele Sanne Wevers vertelde dinsdag aan de NOS dat de beschuldigingen tegen haar vader hard zijn aangekomen. "Ik kan me niet vinden in de beweringen die Joy heeft gedaan en het fysieke gedeelte, maar ik vind wel dat het heel belangrijk is dat er goed onderzoek plaatsvindt en dat de waarheid uiteindelijk boven water komt", zei de olympisch kampioene op balk.

KNGU-voorzitter Monique Kempff. (Foto: Pro Shots)