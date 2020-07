LeBron James kijkt met gemengde gevoelens uit naar de herstart van de NBA. De vedette van Los Angeles Lakers heeft er zin in om weer te beginnen, maar heeft tegelijkertijd geen idee wat hij van de wedstrijden in Disney World kan verwachten.

"Alles is anders en we zullen ons moeten aanpassen", zei de 35-jarige James woensdag bij een persmoment in Orlando, waar de resterende wedstrijden van het NBA-seizoen gespeeld zullen worden.

"We zullen niet hetzelfde gevoel hebben als bij een thuiswedstrijd in het STAPLES Center, want onze fans geven ons altijd veel energie en steun en dat willen we dan teruggeven."

De wedstrijden in Disney World worden zonder publiek en onder strikte voorwaarden gespeeld. Alleen de 22 beste clubs (negen uit de Eastern Conference en dertien uit de Western Conference) doen mee.

James vindt het jammer dat er geen Lakers-fans bij kunnen zijn. "Tegelijkertijd weten we hoe onze fans in Los Angeles, in heel Californië en over de hele wereld zijn. Ze kijken ernaar uit om ons weer te zien spelen."

Het NBA-seizoen ligt sinds 11 maart stil vanwege het coronavirus en wordt in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) hervat.