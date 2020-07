De Major League Baseball (MLB) heeft besloten om alle wedstrijden van Miami Marlins deze week te schrappen. Het team wordt geteisterd door het COVID-19-virus.

Volgens Amerikaanse media zijn inmiddels zeventien mensen bij de Marlins positief getest op het coronavirus. De MLB besloot eerder al de wedstrijd van dat team tegen Baltimore Orioles en de ontmoeting tussen Philadelphia Phillies en New York Yankees van maandag te verplaatsen.

Miami Marlins speelde afgelopen week namelijk drie keer tegen de Phillies, waar de Nederlander Didi Gregorius onder contract staat. Bij dat team zijn er (nog) geen coronabesmettingen geconstateerd, maar alle duels van de Phillies met de Yankees van deze week zijn inmiddels ook geschrapt.

Miami Marlins zou woensdag en donderdag tegen Baltimore Orioles spelen, maar die wedstrijden gaan dus ook niet door. New York Yankees zal die dagen de plek innemen van de Marlins.

"Gezien de huidige omstandigheden zijn we van mening dat het verstandig is om de Marlins de tijd te geven om zich te concentreren op de zorg voor hun spelers. Dan kunnen ze zich daarna richten op de hervatting van de competitie", aldus de MLB dinsdagavond in een verklaring.

Het uitgestelde MLB-seizoen ging donderdag onder strenge voorwaarden van start. Tot de play-offs worden geen 162, maar 60 wedstrijden gespeeld, publiek is niet welkom en spelers en staf moeten in hun eigen 'bubbel' blijven.