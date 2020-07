Sanne Wevers is dinsdag uitgebreid ingegaan op de zware aantijgingen tegen haar vader en turncoach Vincent Wevers. De regerend olympisch kampioen op de balk is geschokt door de beschuldigingen, maar herkent zich niet in het geschetste beeld.

Oud-turnster Joy Goedkoop beweerde zondag in een uitzending van NOS Studio Sport dat ze gedurende haar carrière op jonge leeftijd is mishandeld en vernederd door Wevers. Ze vertelde onder meer dat ze geslagen en geschopt is door de huidige bondstrainer.

"Die aantijgingen kwamen heel hard binnen, ook in het gezin natuurlijk", zegt Sanne Wevers in gesprek met de NOS. "Ik ben er heel emotioneel onder en ik vind de manier waarop zoiets gebeurt ook vervelend. Het is heel heftig wat er wordt gezegd."

"Ik denk dat het nu belangrijk is dat Vincent zijn verhaal naar buiten brengt. Het is als 'dochter van' heel moeilijk om met de situatie om te gaan, ook omdat ik door hem ben opgeleid. Het is niet aan mij op voorhand een reactie te geven."

De uitspraken van Goedkoop volgden op een interview dat turncoach Gerrit Beltman vrijdag deed met het Noordhollands Dagblad. Beltman, tot eind 2010 werkzaam bij de KNGU, onthulde dat hij turnsters fysiek en mentaal heeft mishandeld en daar spijt van heeft. Hij benadrukte ook dat hij niet de enige coach was die zich daar schuldig aan maakte. Daarna klapten meerdere oud-turnsters uit de school over misstanden in de turnwereld.

Sanne Wevers met haar vader en coach Vincent Wevers op het NOC*NSF Sportgala van 2016, waar ze werden uitgeroepen tot respectievelijk Sportvrouw en Sportcoach van het Jaar. (Foto: Pro Shots)

'Belangrijk dat waarheid boven water komt'

De turnsters van de Nederlandse ploeg, waar Sannes zus Lieke Wevers ook deel van uitmaakt, kwamen maandagavond al met een gezamenlijke verklaring over alle aantijgingen. Daarin stond dat de ploeg zich niet herkent in het beeld dat is ontstaan en Sanne Wevers benadrukte dat dinsdag opnieuw.

"Ik kan me niet vinden in de beweringen die Joy heeft gedaan en het fysieke gedeelte, maar ik vind wel dat het heel belangrijk is dat er goed onderzoek plaatsvindt en dat de waarheid uiteindelijk boven water komt", aldus de topturnster.

"Het verhaal van Vincent zal heel veel duidelijkheid geven. Hij was op vakantie, dus ik heb hem helaas nog geen knuffel kunnen geven, maar hij komt nu terug naar Nederland zodat het allemaal afgehandeld kan worden. Het is heel heftig dat het zo op ons afkomt en dat we zo ver uit elkaar zijn."

Vincent Wevers, die in 2016 op het NOC*NSF Sportgala werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar, is overigens niet de enige trainer die wordt beschuldigd van wangedrag. Goedkoop vertelde dat Gerben Wiersma haar weliswaar niet fysiek mishandelde, maar dat de periode onder hem ook "onmenselijk" was.

De turnbond maakte zondagavond laat bekend deze week nog in gesprek te gaan met alle betrokkenen. "Alleen met concrete meldingen kan de onderste steen boven komen. Iedere melding zal worden opgevolgd door grondig en zorgvuldig onderzoek", aldus de KNGU.