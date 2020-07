MMA-vechter Khabib Nurmagomedov zal op 24 oktober tegen de Amerikaan Justin Gaethje strijden om de wereldtitel in het lichtgewicht, zo heeft UFC-voorzitter Dana White dinsdag aangekondigd in gesprek met CNN.

Het prestigieuze gevecht stond aanvankelijk voor september gepland, maar Nurmagomedov zei in mei dat hij vanwege de coronacrisis en de ziekte van zijn vader voorlopig geen trek had om terug te keren in de octagon.

Abdulmanap Nurmagomedov, die in mei besmet raakte met het COVID-19-virus en daarna op de intensive care moest blijven vanwege complicaties aan hart en nieren, overleed begin juli op 57-jarige leeftijd. Hij was niet alleen de vader, maar ook de coach van zijn zoon.

"Khabib zag zijn vader als een held en ze hadden een heel hechte relatie, dus zijn dood had een grote impact op zijn leven", benadrukt White, die aanhoudende geruchten in diverse media over een pensioen van Nurmagomedov ontkracht. "Ik kan jullie vertellen dat het gevecht met Gaethje gewoon doorgaat."

Aanvankelijk zou Nurmagomedov op 18 april tegen Tony Ferguson vechten om de wereldtitel, maar die krachtmeting kon door de COVID-19-pandemie niet doorgaan. Ferguson nam het in mei als Nurmagomedovs vervanger op tegen Gaethje, die door zijn overwinning de interim-titel veroverde.

De 31-jarige Nurmagomedov won tot dusver al zijn 28 gevechten in de UFC. Het laatste optreden van de Russische wereldtopper was in september 2019 tegen de Amerikaan Dustin Poirier.