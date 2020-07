De wedstrijden Miami Marlins-Baltimore Orioles en Philadelphia Phillies-New York Yankees van maandag in de Major League Baseball (MLB) zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Bij de Marlins zijn besmettingen vastgesteld.

Volgens ESPN gaat het om minstens dertien besmette personen. De volledige selectie van de Marlins wordt getest in een hotel in Philadelphia, waar afgelopen weekend nog tegen de Phillies werd gespeeld. Mogelijk volgen meer afgelastingen.

"De selectie van de Marlins zit in quarantaine, terwijl ze wachten op de resultaten van de tests. We houden alle betrokken partijen op de hoogte en zullen waar nodig updates geven", zegt de MLB in een verklaring.

Het MLB-seizoen was donderdag juist na lang wachten in aangepaste vorm begonnen. Tot de play-offs worden geen 162, maar 60 wedstrijden gespeeld, publiek is niet welkom en spelers en staf moeten in hun eigen 'bubbel' blijven.

Verder zijn sommige spelregels aangepast. Zo mogen teams de eerste weken niet uit 26 maar uit 30 spelers kiezen en als er een verlenging nodig is, beginnen de extra innings met een man op het tweede honk.

De spelers mogen met het oog op de gezondheidsrisico's zonder consequenties - ze worden volledig betaald - afzien van deelname aan het seizoen. Een aantal ervaren krachten heeft dat al gedaan.