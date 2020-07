Turnsters van de Nederlandse ploeg hebben maandagavond in een verklaring van zich laten horen, naar aanleiding van de berichten over mishandeling door coaches in de turnwereld. Sanne Wevers, Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir, Vera van Pol, Céline van Gerner, Laura de Witt, Tisha Volleman, Sara van Disseldorp, Naomi Visser, Kirsten Polderman en Sanna Veerman zeggen zich niet te herkennen in het beeld dat is ontstaan.

"Waarin vroeger ruimte was voor fysieke en mentale geselingen, behoort dit wat ons betreft tot het verleden. Bij ons huidige team heerst een gezond topsportklimaat", schrijven de topturnsters onder meer in de verklaring die op sociale media is gedeeld.

"Natuurlijk zoeken wij als topsporters fysieke en mentale grenzen op om het verschil te maken en om weer een stap verder te komen. Maar er is bovenal ruimte voor liefde voor de sport. Samen met onze coaches stellen wij onze programma's samen en iedereen realiseert zich dat het echte verschil wordt gemaakt door maatwerk en in te spelen op de individuele behoefte."

Turnbond KNGU stelde zondag een onderzoek in na aantijgingen van oud-turnster Joy Goedkoop aan het adres van Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Ze zei tegen de NOS dat ze op jonge leeftijd mishandeld en vernederd is door beide coaches. Inmiddels hebben meer oud-turnsters hun verhaal gedaan in Nederlandse media.

Het verhaal van Goedkoop volgde op een bekentenis die turncoach Gerrit Beltman vrijdag deed in een interview met het Noordhollands Dagblad. Hij biechtte op dat hij - niet als enige - turnsters fysiek en mentaal heeft mishandeld en heeft daar spijt van.

Vincent Wevers, de vader van Sanne en Lieke Wevers, is een van de coaches die wordt beschuldigd van mishandeling van turnsters. (Foto: Pro Shots)

'Turnsport is de juiste weg ingeslagen'

De Nederlandse topturnsters vinden dat er de laatste jaren iets is veranderd. "Wat ons betreft is de turnsport in Nederland de juiste weg ingeslagen. Natuurlijk is er nog altijd ruimte voor verbetering en moet deze ruimte benut worden", schrijven ze.

"Laten we vooral samen het gesprek aangaan en de discussie blijven voeren over hoe we dit samen bereiken. Wij roepen de KNGU op om de ingeslagen weg niet te blokkeren of af te breken. Er gebeuren veel mooie dingen die juist de volgende generatie inspireert en helpt om van onze sport te genieten."

Een week geleden kondigde de KNGU naar aanleiding van reacties op de documentaire Athlete A - daarin werd misbruik in de Amerikaanse turnwereld rond teamarts Larry Nassar in beeld gebracht - al aan een onderzoek te starten naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek en de aanpak daarvan.