Qatar heeft officieel de interesse kenbaar gemaakt om gastheer te worden van de Olympische Spelen in 2032. Het land heeft bij het IOC een verzoek ingediend om overwogen te worden.

De golfstaat wil het eerste land in het Midden-Oosten worden dat de Spelen organiseert. Het land deed eerder al een gooi naar de organisatie van de Spelen in 2016 en 2020, maar die gingen naar Rio de Janeiro en Tokio. In 2024 worden de Zomerspelen gehouden in Parijs, in 2028 fungeert Los Angeles als gastheer.

"Vandaag beginnen we de dialoog met het IOC over de mogelijkheden om in Qatar de Olympische Spelen te organiseren", aldus sjeik Joaan bin Hamad, de voorzitter van het Qatarese olympisch comité.

Qatar krijgt voor de Spelen van 2032 concurrentie van onder meer India, Australië (Queensland) en China (Sjanghai), terwijl Seoel en Pyongyang, de hoofdsteden van Zuid- en Noord-Korea, een gezamenlijk bid zouden overwegen.

Het zou voor Qatar het tweede grote sportevenement zijn dat het land mag organiseren. In 2022 is de golfstaat gastheer van het WK voetbal.

De organisatie van die mondiale eindronde leverde Qatar al veel kritiek op. Zo zou het land de organisatie door omkoping verkregen hebben van wereldvoetbalbond FIFA en zouden bij de bouw van stadions de mensenrechten van arbeiders geschonden worden. Tevens vinden critici dat het in de zomer veel te warm is voor een sporttoernooi in het land.