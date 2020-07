Het shirt dat basketballegende Michael Jordan in 1984 tijdens zijn presentatie bij de Chicago Bulls overhandigd kreeg, wordt in december geveild.

Veilinghuis Julien's Auctions verwacht dat het shirt, dat is gesigneerd door Jordan, tussen de 200.000 en 400.000 dollar zal opbrengen, tussen de 170.000 en 340.000 euro.

Achterop het shirt staan de naam van Jordan en zijn iconische rugnummer 23, waarmee hij bijna zijn hele loopbaan speelde.

De destijds 21-jarige Jordan tekende in 1984 zijn eerste profcontract. Gedurende twee periodes in Chicago (1984-1993 en 1995-1998) werd 'His Airness' in totaal zes keer kampioen in de NBA met de Bulls.

Eerder dit jaar werd een door de oud-basketballer gesigneerd paar Nike Air Jordans uit 1985 al geveild voor ruim 500.000 euro, een recordbedrag voor een paar sportschoenen.

Tijdens de veiling op 4 december kan ook geboden worden op een shirt en een gesigneerde basketbal van Kobe Bryant, die in februari omkwam bij een helikoptercrash.

Michael Jordan tijdens zijn presentatie als nieuwe aanwinst van de Chicago Bulls in 1984. (Foto: Getty Images)