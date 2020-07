Turnbond KNGU gaat een onderzoek instellen na beschuldigingen van oud-turnster Joy Goedkoop aan het adres van coaches Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Al komende week zal er met alle betrokkenen gesproken worden.

"Alleen met concrete meldingen kan de onderste steen boven komen", staat in een persbericht van de KNGU. "Iedere melding zal worden opgevolgd door grondig en zorgvuldig onderzoek."

"Dat geldt ook voor een aantijging van Joy Goedkoop in de uitzending van Studio Sport aan het adres van twee coaches die momenteel in dienst zijn van de KNGU. Nog deze week zullen daarover de eerste gesprekken met betrokkenen plaatsvinden."

Oud-turnster Goedkoop vertelde zondag bij NOS Studio Sport dat ze tijdens haar carrière op jonge leeftijd werd mishandeld en vernederd door Wevers. Dat zou zijn gebeurd toen ze van haar zevende tot haar twaalfde in Oldenzaal trainde.

"Ik ben door hem geslagen en geschopt", vertelde ze. "Niet dagelijks, al gebeurde het kleineren en het boos worden wel elke dag." Later stapte ze over naar Heerenveen, waar ze onder Wiersma ging trainen en het fysieke geweld stopte. "Maar ook daar was het onmenselijk, zonder ruimte voor vermoeidheid, blessures en andere gevoelens."

Wevers is werkzaam als bondstrainer bij de turnbond en bovendien de vader en coach van de tweeling Sanne en Lieke Wevers. In 2016 werd hij, nadat Sanne op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro goud had gewonnen, op het Sportgala verkozen tot Coach van het Jaar.

Balletje ging rollen door bekentenis Beltman

Goedkoop schoof zondag aan bij Studio Sport naar aanleiding van een bekentenis die turncoach Gerrit Beltman vrijdag deed in een interview met het Noord-Hollands Dagblad. De 64-jarige Beltman, begin deze eeuw trainer van onder anderen Renske Endel, biechtte op turnsters fysiek en mentaal mishandeld te hebben en betuigde spijt.

Volgens Beltman was hij niet de enige die over de schreef ging. Een van die personen zou nog actief zijn binnen de KNGU. "Hij is betrokken bij het huidige olympische traject en heeft zich niet hoeven te verantwoorden."

Begin deze week kondigde de KNGU al aan een onderzoek te starten naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek en de aanpak hiervan. Aanleiding voor dat besluit waren de reacties op een de veelbesproken documentaire Athlete A over een misbruikschandaal in de Amerikaanse turnwereld rond teamarts Larry Nassar.