Fabio Quartararo heeft zondag met de Grand Prix van Andalusië ook de tweede race in de MotoGP op zijn naam geschreven. De 21-jarige Fransman, die vorige week met de GP van Spanje al de openingsrace won, reed bij afwezigheid van de geblesseerde wereldkampioen Marc Márquez soeverein naar de zege.

De coureur van Petronas Yamaha SRT startte op het circuit van Jerez vanaf poleposition en bleef zijn achtervolgers ruim voor. Het podium wordt gecompleteerd door de Spanjaard Maverick Viñales (tweede) en Valentino Rossi (derde).

Márquez ontbrak door een gebroken arm in Jerez. De Spanjaard, die de afgelopen vier jaar de wereldtitel veroverde, liep de blessure vorige week op bij een zware val tijdens de GP van Spanje. Na een operatie op maandag ging hij zaterdag nog wel van start in de kwalificatie, maar hij hield het na één ronde al voor gezien.

Zevenvoudig wereldkampioen Rossi veroverde met de derde plaats zijn eerste punten van het seizoen in het WK-klassement. De Italiaan stopte vorige week na achttien rondes nadat hij door een verkeerde bandenkeuze anoniem in het veld rondreed. Het is zijn eerste podiumplaats sinds de GP van Austin in april 2019.

In de MotoGP staan nog elf races op het programma, die allemaal zonder publiek worden afgewerkt. Over twee weken strijken de coureurs neer in Brno voor de GP van Tsjechië.

Bendsneyder eindigt als negentiende in Moto2

In de Moto2 wist Bo Bendsneyder opnieuw geen punten veroveren. De Nederlander, die vorige week nog uitviel, eindigde als negentiende, mede omdat liefst negen coureurs uitvielen.

De zege in Spanje ging naar de Italiaan Enea Bastianini. Tetsuma Nagashima uit Japan gaat na drie van de veertien races nog aan de leiding in de WK-stand. Hij heeft twee punten meer dan Bastianini. Bendsneyder is terug te vinden op de negentiende plaats.