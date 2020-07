Gerrit Beltman wil ondanks zijn bekentenis over het fysiek en mentaal mishandelen van jonge turnsters als coach actief blijven in de turnsport. De 64-jarige Beltman, die op dit moment werkzaam is in Singapore, zegt als mens veranderd te zijn.

"Ik heb het gevoel dat ik er nu klaar voor ben, dat ik zover ontwikkeld ben en weet dat ik niet meer de persoon ben die ik was. De afgelopen tien jaar heb ik op verschillende plaatsen gewerkt en bij mijn weten zijn daar nooit problemen geweest over mijn aanpak", zegt hij zondag tegen de NOS.

Beltman bekende zaterdag in een interview met het Noordhollands Dagblad dat hij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond bij het coachen van turnsters. Hij was begin deze eeuw coach van meerdere topturnsters, onder wie Suzanne Harmes, Verona van de Leur, Gabriëlla Wammes en Renske Endel.

Beltman werd door Harmes jaren geleden al beschuldigd van het veroorzaken van psychische problemen. Zij noemde toen ook de naam van coach Frank Louter. Volgens Beltman "waren en zijn er meer coaches die zich zo gedragen".

'Mijn stijl is bijna 180 graden gedraaid'

Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, zei zaterdag in een reactie op de onthullingen van Beltman dat coaches "die dit soort zaken op hun kerfstok hebben" niet meer actief in de topsport mogen zijn.

Beltman is niet van mening dat hij zich na zijn bekentenis moet terugtrekken uit de turnsport. "Ik vind van mezelf dat ik zeker nog mag trainen, want ik ben niet meer wie ik was. Ik ben overtuigd dat ik een ander persoon ben."

"Als ik de uitdaging zie, dan ga ik dat zeker doen. Maar het heeft een andere insteek. Het gaat mij niet meer om het resultaat. Mijn stijl is bijna 180 graden gedraaid."

Beltman werkte tot 2010 bij turnbond KNGU en ging vervolgens aan de slag in Canada. Na een verblijf in België is hij op dit moment hoofdcoach van de vrouwenploeg in Singapore.