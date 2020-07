Dimitri Van den Bergh vindt dat hij nog niet alles van zichzelf heeft laten zien bij de World Matchplay. De Belgische debutant staat in Milton Keynes voor het eerst in de finale van een groot dartstoernooi van de PDC.

De 26-jarige Van den Bergh bereikte zaterdag ten koste van Glen Durrant de eindstrijd. In een thriller was hij met 17-15 te sterk voor de Engelsman, waardoor zondag tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson wacht in de strijd om de eindzege en 150.000 pond (zo'n 164.000 euro) aan prijzengeld.

Ondanks zijn verrassende finaleplaats moet voor Van den Bergh zijn perfecte partij nog volgen. "Ik ben hier nog altijd met maar één doel: om te winnen", zei de nummer 26 van de wereldranglijst zaterdag bij RTL7. "Ik doe er nog een schepje bovenop, want ik heb nog niet laten zien wat ik kan."

In de halve finale tegen Durrant verspeelde Van Den Bergh een 13-10-voorsprong, waarna hij zich in het slot van de partij oprichtte en met 17-15 won. "Ik heb misschien zenuwachtig geoogd op het podium, maar ik ben het geen enkel moment geweest. Vanaf het moment dat ik opstond tot mijn voorbereiding en de wedstrijd, weet wat ik kan."

"Ik bleef tegen mezelf zeggen dat ik voor de winst moest gaan. Je moet vooruit kijken, en niet blijven hangen bij wat er is gebeurd, want je kunt het niet meer veranderen. En geloven in wat mijn papa altijd tegen mij vertelt: blijf je eigen spel spelen."

Van den Bergh verraste al eerder bij de World Matchplay door Nathan Aspinall, de mondiale nummer zes, uit te schakelen. Daarna rekende hij af met achtereenvolgens Joe Cullen en tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis.