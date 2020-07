Joost Luiten doet volgende maand toch mee aan het US PGA Championship. De Zuid-Hollander komt zaterdag terug op zijn besluit om de major te laten schieten, nadat de coronamaatregelen in de Verenigde Staten voor golfers zijn versoepeld.

De 34-jarige Luiten besloot zich afgelopen maandag terug te trekken voor het PGA Championship, omdat hij de risico's te groot vond om naar Californië te gaan. Het aantal coronabesmettingen neemt daar nog altijd stevig toe. Golfers hoeven nu echter niet meer twee weken verplicht in quarantaine als ze naar de Verenigde Staten afreizen.

"Toen ik het bericht kreeg dat de twee weken verplichte quarantaine voor atleten die de VS willen inreizen is geschrapt, was de keuze niet moeilijk want een major wil je als topgolfer altijd spelen", schrijft Luiten op zijn website.

Het PGA Championship vindt van 6 tot en met 9 augustus plaats in San Francisco. In de aanloop naar het toernooi komt Luiten in actie op het Hero Open in Birmingham, dat van 30 juli tot en met 2 augustus op het programma staat.

Door zijn deelname aan het PGA Championship laat de nummer 96 van de wereldranglijst het English Championship dus schieten. Wel doet hij medio augustus mee aan de Celtic Classic in Wales.

Sinds de hervatting van het golfseizoen speelde Luiten twee toernooien. Eerder deze maand werd hij achttiende bij het Oostenrijks Open en afgelopen weekend eindigde hij als zesde bij het Euram Bank Open, eveneens in Oostenrijk. Door deze prestaties keerde hij terug in de top honderd van de wereldranglijst.