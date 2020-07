Turnsters Loes Linders en Stephanie Tijmes hebben zaterdag bekendgemaakt dat zij tot de groep behoorden die werd mishandeld en vernederd door coach Gerrit Beltman. De oud-trainer van een aantal Nederlandse vrouwen gaf vrijdag toe dat hij turnsters heeft mishandeld.

Linders en Tijmes stapten uit de anonimiteit door op social media de tekst "Ik ben een van hen... #dossierturnmisbruik" te gebruiken. Zij zijn twee van de tien turnsters die in het Noordhollands Dagblad een getuigenis aflegden van onder meer de mishandeling.

"De reden dat wij nu zo naar buiten treden, is om het publieke debat steviger te kunnen voeren", vertellen Linders en Tijmes aan de krant. "De geanonimiseerde getuigenissen waren bedoeld om de discussie niet te reduceren tot één coach, één club of één generatie. Het is een universeel verhaal, en een internationaal probleem. Die schrijnende en pijnlijke constatering moet bespreekbaar worden gemaakt."

De 32-jarige Linders werd bij de EK van 2006 zesde op de evenwichtsbalk en deed in 2005 en 2006 mee aan de WK. Net als de 29-jarige Tijmes heeft ze haar carrière jaren geleden al beëindigd.

KNGU roept turnsters op aangifte te doen

De 64-jarige Beltman, die begin deze eeuw Nederlandse topturnsters als Suzanne Harmes, Verona van de Leur, Gabriëlla Wammes en Renske Endel onder zijn hoede had, bekende vrijdag zich schuldig te hebben gemaakt aan onder meer fysieke en psychische mishandeling, vernedering en manipulatie.

Beltman, die momenteel nog actief is als turncoach in Singapore, werd jaren geleden al beschuldigd van onder meer mishandeling, pesterijen en het veroorzaken van psychologische problemen door Harmes, die destijds ook uithaalde naar coach Frank Louter.

De Nederlandse turnbond KNGU reageerde vrijdag vrijwel meteen op de bekentenis van Beltman. De bond schreef op de website de verhalen "helaas" te herkennen en riep de betrokken turnsters op om aangifte te doen.

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat drie Nederlandse turnsters onthulden dat zij tot de mishandelde groep behoren, maar dat bleken er twee te zijn. We hebben de onjuistheid aangepast.