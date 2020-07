Maurits Hendriks neemt de zaak van turncoach Gerrit Beltman hoog op. De technisch directeur van NOC*NSF vindt dat er hard ingegrepen moet worden en raadt sporters aan om bij soortgelijke situaties altijd hun verhaal te vertellen.

De 64-jarige Beltman bekende vrijdag tegenover het Noordhollands Dagblad dat hij turnsters fysiek en mentaal heeft mishandeld. Beltman was in het begin van deze eeuw trainer van Nederlandse topturnsters als Suzanne Harmes, Verona van de Leur, Gabriëlla Wammes en Renske Endel.

"Dit zijn geen dingen die kunnen blijven liggen. Dit past nergens, zeker niet in de sport. Hier moeten we met z'n allen korte metten mee maken", zei Hendriks vrijdagavond bij Langs de Lijn En Omstreken op Radio 1.

Hendriks vindt het belangrijk dat sporters op een veilige manier hun verhaal kunnen vertellen als er dergelijke situaties plaatsvinden. "Ik moedig iedereen aan om contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Maar we moeten ook een veilige sportomgeving kunnen garanderen. Zeker voor kinderen, maar uiteindelijk voor alle sporters."

Beltman is nog altijd actief in de sport als turncoach in Singapore, maar volgens Hendriks moet daar een einde aan komen. "Ik ben geen rechter, maar het lijkt mij duidelijk dat mensen die dit soort zaken op hun kerfstok hebben niet langer actief meer mogen zijn in de topsport. Dat mag wat mij betreft wel duidelijk zijn."

De turnbond KNGU reageerde vrijdag vrijwel meteen op de bekentenis van Beltman. De bond schreef op de website de verhalen "helaas" te herkennen en riep de betrokken turnsters op om aangifte te doen.