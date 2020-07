Atalanta is er vrijdag niet in geslaagd de titelstrijd in de Serie A iets meer spanning te geven. De club van Oranje-internationals Marten de Roon en Hans Hateboer speelde met 1-1 gelijk tegen AC Milan, waardoor de druk op koploper Juventus niet werd opgevoerd.

Juventus kon donderdag de titel pakken, maar door een 2-1-verlies bij Udinese werd het feest uitgesteld. Het verschil tussen de club uit Turijn en nummer twee Atalanta is nu vijf punten, met nog drie wedstrijden te gaan voor Juventus en twee voor Atalanta. Nummer drie Inter heeft zeven punten minder dan de koploper. Als Juventus zondag wint van Samdoria is het negende kampioenschap op rij definitief.