Atalanta is er vrijdag niet in geslaagd de titelstrijd in de Serie A iets meer spanning te geven. De club van Oranje-internationals Marten de Roon en Hans Hateboer speelde met 1-1 gelijk tegen AC Milan, waardoor de druk op koploper Juventus niet werd opgevoerd.

Juventus kon donderdag de titel pakken, maar door een 2-1-verlies bij Udinese werd het feest uitgesteld. Het verschil tussen de club uit Turijn en nummer twee Atalanta is nu vijf punten, met nog drie wedstrijden te gaan voor Juventus en twee voor Atalanta. Nummer drie Inter heeft zeven punten minder dan de koploper. Als Juventus zondag wint van Samdoria is het negende kampioenschap op rij definitief.

Ondanks het puntenverlies tegen verbeterde Atalanta tegen Milan weer een clubrecord. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini was in San Siro voor de 24e keer op rij trefzeker in een Serie A-duel en dat is een record.

De eerste goal was van Milan. Hakan Çalhanoglu schoot in de veertiende minuut op fraaie wijze een vrije trap binnen. Ruslan Malinovskiy kon nog binnen het half uur gelijkmaken namens Atalanta, maar de Oekraïner zag zijn strafschop gekeerd worden door keeper Gianluigi Donnarumma. In de 34e minuut maakte de uitploeg via Duván Zapata alsnog 1-1.

Vreugde bij Atalanta na de 1-1 van Duván Zapata. (Foto: Pro Shots)

Crotone promoveert naar Serie A

In de tweede helft was Milan-invaller Giacomo Bonaventura dicht bij de 2-1, maar zijn schot eindigde op de paal, waardoor de thuisploeg niet won en achter AS Roma zesde blijft. Atalanta, met De Roon en Hateboer negentig minuten in het veld, is al zeker van een Champions League-ticket.

De club uit Bergamo speelt volgende maand nog in de kwartfinales van het huidige Champions League-seizoen tegen Paris Saint-Germain.

In de Serie B werd vrijdag ook gespeeld en daarin verzekerde Crotone zich van promotie dankzij een 1-5-overwinning bij Livorno. Kampioen Benevento stelde al eerder een plek op hoogste niveau veilig.

