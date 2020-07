Het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio heeft niets veranderd aan de torenhoge doelstelling van baanwielrenner Harrie Lavreysen. De drievoudig wereldkampioen gaat ook in 2021 voor drie keer olympisch goud, om zo in de voetsporen te treden van de legendarische Chris Hoy.

"Als de Spelen nu wel waren begonnen, was drie keer goud het doel geweest. En het klinkt misschien lomp, maar dat is het ook gewoon in 2021. Als het op een WK kan, dan moet het ook op de Spelen kunnen", aldus de 23-jarige Lavreysen, die vlak voor de uitbraak van COVID-19 wereldkampioen werd op de keirin, de sprint en met de Nederlandse formatie op de teamsprint.

"In 2019 werd ik al wereldkampioen sprint en teamsprint en Europees kampioen op de keirin. Volgens mij was het Han Kock van de NOS die toen met de term 'Harries Hattrick' kwam en de vraag of dat ook op één toernooi kon. Dat klonk toen nog onwerkelijk voor me, maar op het WK bleek dat het mogelijk was. Hopelijk lukt het ook in Tokio.

Mocht Lavreysen een of meer keer goud pakken in de Japanse hoofdstad dan is dat de kroon op een bizar sneller opmars, nadat hij eigenlijk als BMX'er Tokio had willen halen. Een schouderblessure dwong hem de overstap te maken naar de baan, waarop hij in 2015 pas zijn eerste wedstrijd reed. Hij bleek een natuurtalent.

Als hij daadwerkelijk drie keer goud pakt op de Spelen dan evenaart hij Hoy, de Brit die in 2008 in Peking drie olympische titels veroverde. Bang voor een terugval is Lavreysen niet. "Ik ben nog jong. Als ik hard blijf trainen ben ik op mijn 24e beter dan nu op mijn 23e."

'Denk dat andere landen jaloers zijn'

Probleem kan wel zijn dat er voor Lavreysen voorlopig geen wedstrijden op het programma staan. Het eerstvolgende evenement is de EK in november. "Maar ik verwacht niet dat dat doorgaat", zegt Lavreysen, die tijdens de coronapauze zijn studie bedrijfskunde weer heeft opgepakt.

"Ik denk dat ik nog maanden alleen studeer en train. Ik mis de wedstrijden wel en dan vooral het streven om alles tot in detail goed te doen. En als ik veel wedstrijden achter elkaar rijd, dan merk ik dat ik tactisch steeds sterker word. Daar is niet op te trainen."

Toch denkt Lavreysen zich met louter trainen door te kunnen ontwikkelen. Het feit dat Nederland momenteel de sterkste baanwielrenselectie ter wereld heeft, is daarbij volgens hem een groot voordeel. "Mijn grootste concurrent is Jeffrey Hoogland. Die zie ik elke dag en die wil mij graag verslaan. Dat geeft energie. En zo zijn er meer. Wij hebben in Nederland acht of negen toprenners, waardoor we een nationale wedstrijd kunnen houden op wereldniveau. Dat kan een voordeel zijn richting Tokio. Ik denk dat andere landen jaloers zijn."

Harrie Lavreysen

'Natuurlijk denk ik er weleens aan'

In het achterhoofd van Lavreysen zit nog wel de vrees dat de Spelen ook volgend jaar niet door kunnen gaan door het coronavirus en dan zal het evenement definitief geschrapt worden.

"Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn, maar natuurlijk denk ik er weleens aan. Toen de Spelen werden uitgesteld, heb ik dat meteen geaccepteerd. Het kwam niet als een verrassing. Maar als het weer niet doorgaat zal dat wel een klap zijn. Ik wil wel drie of vier keer meedoen aan de Spelen en dan wordt mij er een ontnomen."

Lavreysen denkt ook aan andere scenario's. "Het kan ook zijn dat er alleen Japans publiek aanwezig mag zijn of dat het stadion leeg moet blijven. Ik vind het nu al gek om naar sport zonder publiek te kijken. Wie weet went het nog. Maar ik ben en blijf nu positief en kijk kijk uit naar Tokio. Volgend jaar moet het gebeuren."