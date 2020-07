Gerrit Beltman heeft bekend dat hij turnsters fysiek en mentaal heeft mishandeld. De 64-jarige Beltman, die begin van deze eeuw trainer was van Nederlandse topturnsters als Suzanne Harmes, Verona van de Leur, Gabriëlla Wammes en Renske Endel, is nog altijd actief in de sport.

"Het gedrag wat ik vertoonde, is op geen enkele wijze goed te praten. Ik wilde per se winnen, ten koste van álles, stelde mij spijkerhard op. Ik schaam mij diep nu", zegt hij vrijdag in een interview met het Noordhollands Dagblad

"Nooit heb ik bewust de intentie gehad om te slaan, om te schelden, te kwetsen of te kleineren. Maar het gebeurde wél. Ik sloeg daarin door, dacht dat het de enige manier was om een topsportmentaliteit te kweken. Ik verwijt mezelf dat ik ben tekortgeschoten."

Beltman werd al jaren geleden beschuldigd van onder meer mishandeling, pesterijen en het veroorzaken van psychologische problemen door Harmes, die destijds ook uithaalde naar Frank Louter.

Suzanne Harmes deed in het verleden al een boekje open over de mishandelingen binnen het Nederlandse turnen. (Foto: Pro Shots)

'Meer coaches hebben zich misdragen'

Beltman zegt in het Noordhollands Dagblad niet de enige topcoach te zijn die zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

"Er waren, en zijn, meer coaches die zich hetzelfde hebben gedragen. Ik stond naast hen in de zaal, zag dat zij hetzelfde deden waarvan ik nu doordrongen ben geraakt: psychische en fysieke geseling."

Een van die personen is nog actief binnen de gymnastiekunie KNGU, maar volgens Beltman treedt de bond niet op. "Diegene is betrokken bij het huidige olympische traject en heeft zich niet hoeven te verantwoorden. Binnen de bond is men op de hoogte, maar er is geen actie op ondernomen."

KNGU: 'Herkennen verhalen helaas'

De turnbond KNGU reageerde vrijdag vrijwel meteen op de bekentenis van Beltman. De bond schrijft op de website de verhalen "helaas" te herkennen.

"Het blijft pijnlijk, schokkend en confronterend om de ervaringen van de turnsters te lezen. Meer dan ooit is er aandacht voor het onderwerp van een veilige en pedagogisch verantwoorde gymsport, en wat daarvoor nodig is. De verhalen bevestigen de noodzaak om het systeem écht te veranderen en een cultuurverandering te bewerkstelligen. We hebben de heer Beltman meermalen hiertoe opgeroepen."

De KNGU roept de turnsters op om aangifte te doen en heeft contact gehad met Beltman. "In het kader van de zorgvuldigheid is het van belang dat melders aangifte doen en dat alle informatie die kan bijdragen aan die onafhankelijke waarheidsvinding gedeeld wordt, zodat onafhankelijk en feitelijk kan worden vastgesteld wat er zich heeft afgespeeld."