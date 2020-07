Alex Zanardi is vrijdag opnieuw opgenomen op de intensive care. De voormalig Formule 1-coureur verliet dinsdag het ziekenhuis na zijn zware handbikeongeluk, maar er zijn zorgen over zijn toestand.

De 53-jarige Italiaan verbleef sinds dinsdag in een privékliniek, waar hij verder zou werken aan zijn herstel. Zijn artsen omschrijven zijn conditie nu echter opnieuw als instabiel, waardoor Zanardi opnieuw behandeld moet worden op de intensive care.

De oud-coureur belandde op 19 juni in het ziekenhuis, nadat hij tijdens een tocht met een handbike was aangereden door een vrachtwagen. Hij liep daarbij onder meer hersenletsel op en lag weken in een kunstmatige coma.

De afgelopen week ging de toestand van Zanardi zo erg vooruit, dat hij het ziekenhuis mocht verlaten. Na overleg met verschillende doktoren is besloten dat hij toch beter af is in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan.

Zanardi reed van 1991 tot 1994 en in 1999 in de Formule 1. In 2001 moesten zijn benen worden geamputeerd na een zwaar ongeluk op de Lausitzring in Duitsland.

De Italiaan richtte zich na die zware crash op handbiken en kroonde zich tot viervoudig paralympisch kampioen.