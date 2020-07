Esther Vergeer heeft een succesvolle behandeling van borstkanker ondergaan. De voormalige rolstoeltennisster hervat daarom per direct haar werkzaamheden als onder meer chef de mission van de komende Paralympische Spelen.

"Alle behandelingen zijn inmiddels achter de rug, ik heb het laatste gesprek gehad met de arts en het is klaar. Letterlijk en figuurlijk. En ik ben ook vooral weer helemaal klaar om mijn werkzaamheden voor TeamNL, mijn Foundation en het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament weer volledig op te pakken", zegt Vergeer vrijdag op de website van haar management Wasserman.

"Natuurlijk is het een pittige tijd geweest, vooral de chemotherapie was vaak zwaar. Vanuit m'n topsportleven was ik gelukkig wel gewend om heel pragmatisch en stap voor stap te werken. Die mindset is me de afgelopen periode heel goed van pas gekomen: afvinken wat ik kon afvinken en steeds de positieve tussenstanden vieren."

De 38-jarige Vergeer maakte in januari bekend dat er bij haar borstkanker was ontdekt. Ze moest daarom haar taken als chef de mission deels neerleggen en zou op de Paralympische Spelen van deze zomer in Tokio worden bijgestaan door Marianne Timmer, maar het evenement werd met een jaar uitgesteld vanwege de uitbraak van COVID-19.

Vergeer was in haar carrière als rolstoeltennisster zeer succesvol. De geboren Woerdense veroverde zeven gouden medailles op de Paralympische Spelen en 27 Grand Slam-titels. Ze beëindigde in 2013 haar loopbaan na een historische reeks van 470 ongeslagen wedstrijden. Ze verloor in januari 2003 voor het laatst en voerde van 1999 tot 2013 de wereldranglijst aan.

Na het beëindigen van haar carrière verlegde Vergeer haar focus naar een maatschappelijke carrière. Ze richtte haar eigen foundation, is de directeur van het ABN AMRO World Wheelchair Tournament in Rotterdam, adviseur van NOC*NSF en sinds de Spelen van 2018 in Pyeongchang chef de mission van het paralympische team.