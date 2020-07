Los Angeles Dodgers is het nieuwe seizoen in de Major League Baseball (MLB) donderdag (lokale tijd) begonnen met een ruime overwinning. San Francisco Giants werd met 8-1 verslagen.

Het was de eerste wedstrijd van het verlate MLB-seizoen en de eerste wedstrijd van Mookie Betts voor de Dodgers. De Most Valuable Player (MVP) van de American League van 2018 werd overgenomen van Boston Red Sox en is nu een van de bestbetaalde sporters ter wereld.

Los Angeles Dodgers, dat wordt gezien als de favoriet voor de titel in de MLB, rekende in het voor publiek gesloten Dodger Stadium pas laat af met San Francisco Giants. Na zes innings waren de ploegen nog in evenwicht, maar in de zevende inning maakten de Dodgers met vijf punten het verschil.

Titelverdediger Washington Nationals dolf op de openingsdag van het MLB-seizoen het onderspit tegen New York Yankees: 1-4. De Yankees gaan dit seizoen op jacht naar hun eerste World Series-titel sinds 2009.

Veel spelers en coaches van de Dodgers en de Giants knielden voor de wedstrijd als protest tegen racisme. (Foto: Pro Shots)

Soto test positief op coronavirus

De Nationals moesten het tegen New York Yankees zonder hun sterspeler Juan Soto doen. De 21-jarige slagman testte in aanloop naar de wedstrijd positief op het COVID-19-virus en werd vanzelfsprekend buiten de selectie gelaten.

Vanwege de coronacrisis zal het MLB-seizoen tot de play-offs niet uit de reguliere 162, maar slechts uit 60 wedstrijden bestaan. Alle wedstrijden worden zonder toeschouwers gespeeld en spelers en staf moeten verplicht in hun eigen 'bubbel' blijven.

De Nederlander Didi Gregorius, die het hele seizoen met een mondmasker zal spelen, komt in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlands tijd) voor het eerst in actie met Philadelphia Phillies. De Phillies beginnen met een wedstrijd tegen Miami Marlins.