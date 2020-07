Mike Tyson keert na een afwezigheid van vijftien jaar terug in de ring. De 54-jarige bokslegende vecht op 12 september in de Amerikaanse staat Californië een demonstratiegevecht tegen de 51-jarige Roy Jones jr., bevestigt Tyson na berichtgeving van verschillende Amerikaanse media donderdag.

Het gevecht bestaat uit acht rondes en wordt rechtstreeks uitgezonden op het nieuwe videoplatform Thriller. Meer details van de partij zijn nog niet bekendgemaakt.

'Iron Mike' werkte al langer aan een terugkeer in de ring. Op Instagram deelde de drievoudig wereldkampioen in het zwaargewicht de laatste weken meerdere video's, waarop te zien is dat hij zich in het zweet werkt op trainingen.

Tyson beëindigde in 2005 op 38-jarige leeftijd zijn bokscarrière na een nederlaag tegen de Ier Kevin McBride. In totaal vocht hij 50 partijen, waarvan hij er 44 won door een knock-out. Naar verluidt verdiende hij tijdens zijn twintig jaar lange loopbaan ongeveer 400 miljoen dollar (ruim 340 miljoen euro).

'Gevecht met Holyfield gaat er komen'

Eerder zinspeelde Tyson op een gevecht met Evander Holyfield. Volgens TMZ gaat dat gevecht er ook nog komen. Tyson en Holyfield vochten in 1997 in de beruchte 'bite fight', waarin Tyson een stuk oor afbeet van zijn opponent.

Jones jr. werd zes keer wereldkampioen in vier verschillende gewichtsklassen. Hij veroverde bovendien de zilveren medaille op de Olympische Spelen van 1988 in Zuid-Koreaanse Seoel. In 2003 werd hij de eerste bokser ooit die na een wereldtitel bij het middengewicht ook wereldkampioen werd bij het zwaargewicht. Hij stopte in 2018.

Mike Tyson tijdens de beruchte 'bite fight' met Evander Holyfield in 1997. De Amerikaan beet een stuk oor van zijn opponent af. (Foto: Getty Images)