De Keniaanse atleet Elijah Manangoi is donderdag voorlopig geschorst door de integriteitscommissie van wereldatletiekbond World Athletics. De oud-wereldkampioen op de 1.500 meter kreeg die straf omdat hij vorig jaar drie keer zijn whereabouts niet goed heeft doorgegeven.

Manangoi was niet aanwezig op de verblijfplaatsen die hij van tevoren had ingevuld. Bij drie overtredingen binnen twaalf maanden kan een atleet voor twee jaar geschorst worden, met een minimumstraf van een jaar.

In een verklaring laat de 27-jarige atleet weten geen verboden middelen te hebben gebruikt. "Ik heb altijd als schoon atleet meegedaan aan wedstrijden." Volgens hem dateren zijn drie gemiste dopingcontroles allemaal van vorig jaar. "Ik weet precies om welke momenten het gaat." Hij hoopt de Athletics Integrity Unit te overtuigen van zijn onschuld.

Manangoi werd twee jaar geleden in Londen voor het eerst wereldkampioen op de 1.500 meter. In 2015 moest hij zich bij de WK in Peking nog tevredenstellen met het zilver, achter zijn landgenoot Asbel Kiprop. Die werd vorig jaar voor vier jaar geschorst, nadat hij eind 2017 op epo werd betrapt.

Manangoi derde geschorste wereldkampioen

Vorig jaar kon Manangoi zijn wereldtitel in Doha niet verdedigen vanwege een stressfractuur in een voet. "Ik ging door de slechtste periode van mijn carrière, ik was boos vanwege mijn blessure. Dat had impact op alles op en naast de baan", vertelt hij.

Manangoi is al de derde wereldkampioen die dit jaar voorlopig is geschorst vanwege het missen van dopingcontroles. Ook de Amerikaan Chris Coleman en de Bahreinse Salwa Eid Naser, die vorig jaar goud pakten op respectievelijk de 100 en de 400 meter, mogen tot nader order niet deelnemen aan wedstrijden.

Begin deze maand werd de Keniaanse marathonloper Wilson Kipsang voor vier jaar geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. De voormalig wereldrecordhouder zat sinds januari al een voorlopige schorsing uit.