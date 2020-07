Marc Márquez kan waarschijnlijk sneller dan verwacht zijn rentree maken nadat hij zondag in de Grand Prix van Jerez zijn arm heeft gebroken. De regerend wereldkampioen in de MotoGP is donderdag fit verklaard voor de tweede race in Andalusië van komend weekend.

Hoewel Márquez van de MotoGP groen licht heeft gekregen om te racen, is het nog even afwachten of hij zondag ook daadwerkelijk van start zal gaan. De 27-jarige Spanjaard slaat de vrije trainingen op vrijdag over en gaat zaterdag proberen te rijden. "Afhankelijk van hoe hij zich voelt gaat hij proberen om tijdens de race in actie te komen", aldus Repsol Honda-teambaas Alberto Puig tegen Motorsport.com.

"Als het te riskant is, weet Marc dat het ons plan is om hem deze race aan de kant te houden. Van afgelopen zondag tot vandaag is het allemaal zo snel gegaan dat we heel verrast zijn."

Márquez liet zich dinsdag opereren aan de breuk in zijn rechterbovenarm. Het leek erop dat de 27-jarige Spanjaard de tweede race in Jerez van zondag zou moeten missen en pas in augustus zijn rentree zou kunnen maken, maar daar is verrassend genoeg geen sprake van.

Eerder op donderdag reisde Márquez af naar het circuit in Andalusië, waar hij eerst een medische check moest ondergaan. Daar kwamen geen grote problemen uit naar voren. Ook Cal Crutchlow en Alex Rins, die zondag eveneens niet ongeschonden uit de strijd kwamen, zijn fit verklaard.

Voor Márquez is zijn snelle rentree een opsteker, want door zijn uitvalbeurt van afgelopen zondag staat hij nog op nul punten in de WK-stand. De eerste race in Jerez werd zondag gewonnen door de Fransman Fabio Quartararo.

Vanwege de coronacrisis staan er op dit moment slechts dertien races op de MotoGP-kalender, maar er komen waarschijnlijk nog vier Grands Prix buiten Europa bij. Márquez veroverde vorig jaar zijn zesde en vierde opeenvolgende wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport.