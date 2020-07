De Los Angeles Dodgers hebben van Mookie Betts een van de bestbetaalde sporters ter wereld gemaakt. De 27-jarige honkballer heeft een nieuw twaalfjarig contract getekend, ter waarde van 365 miljoen dollar (315 miljoen euro).

De verbintenis gaat in na het komende seizoen van de Major League Baseball, dat in de nacht van donderdag op vrijdag van start gaat.

Betts, die in 2018 werd uitgeroepen tot beste speler van de American League, zou dit seizoen al 27 miljoen dollar verdienen. Dat bedrag wordt teruggebracht naar zo'n 10 miljoen dollar, omdat het seizoen slechts 60 wedstrijden kent in plaats van 162.

Het contract van de buitenvelder is de hoogste verlenging aller tijden in de MLB. Het record stond op naam van Mike Trout, die zich vorig jaar voor 360 miljoen dollar voor tien jaar extra aan de Los Angeles Angels verbond. In totaal wordt Trout overigens wel beter betaald.

Betts heeft nog geen officiële speelminuten voor de Dodgers gemaakt. Hij kwam begin dit jaar over van de Boston Red Sox, waarmee hij in 2018 de World Series won, maar zag het seizoen uitgesteld worden vanwege de coronacrisis. De ploeg uit Los Angeles gaf in februari enkele talenten op om de rechten te verkrijgen voor het laatste contractjaar van Betts.

Met de komst van Betts werden de Dodgers al direct als de grote favoriet voor de titel bestempeld. De ploeg, waar de Nederlander Kenley Jansen de closer is, werd vorig jaar door de latere kampioen Washington Nationals uitgeschakeld in de play-offs.