Sifan Hassan heeft de teleurstelling van het uitstellen van de Olympische Spelen achter zich gelaten. Hoewel er de komende maanden nog wel wat wedstrijden op het programma staan, richt ze haar vizier al vooral op volgend jaar.

"Ik was even down toen alles werd afgelast en had even geen zien meer om te trainen", zegt de regerend wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter woensdag op Papendal tegen Runnersworld.com. "Ik zie 2020 nu maar als rustjaar en leg mijn focus op de Spelen van 2021."

Hassan is voor even terug in Nederland nadat ze de afgelopen vijf maanden in haar geboorteland Ethiopië verbleef. Later deze week vertrekt ze naar het Zwitserse Sankt Moritz, om daar verder aan haar conditie te werken.

Op 14 augustus staat voor de Nederlandse de eerste wedstrijd sinds maanden op het programma. Ze doet mee aan de Diamond League van Monaco, al verwacht ze daar nog niet al te veel van.

'Ben niet in topvorm'

"Ik ben niet in topvorm maar vind dat ook niet erg. Ik heb toch geen doelen. Pas over een paar maanden wil ik goed zijn", doelt ze op de WK halve marathon in het Poolse Gdynia, dat is verschoven van eind maart naar 17 oktober.

Een vervelende bijkomstigheid voor de 27-jarige atlete is dat ze voorlopig niet samen kan werken met haar trainer Tim Rowberry, die bij het begin van de coronacrisis naar de Verenigde Staten vertrok. Contact over de trainingen verloopt via de telefoon.

"Ik hoop dat Tim en zijn team snel naar Sankt Moritz kunnen komen", zegt Hassan. "Gezien corona is het ook beter om daar nu zelf niet te zijn. In Ethiopië ben ik ook lang binnen gebleven, bang om ziek te worden. Corona tast je longen aan, dat wil je niet natuurlijk."