Niccolò Zanardi, de zoon van Alex Zanardi, is ervan overtuigd dat zijn vader zal herstellen van het ernstige ongeluk van vorige maand. De voormalig Formule 1-coureur liep daarbij zwaar hoofdletsel op, maar verkeert niet in levensgevaar.

"Mijn vader zal het redden, dat is zeker. Hij zal het ook dit keer halen. En op een dag zullen we erover praten. Met mij en mijn kinderen. Ik heb er vertrouwen in en mijn moeder ook", zegt Niccolò Zanardi woensdag tegen de Corriere della Sera.

"Er zijn bemoedigende signalen. Hij herstelt veel sneller dan de artsen hadden verwacht. Maar dat mag geen verrassing zijn: zo is mijn vader. De energie van die man is ongelofelijk. Zijn kracht is buitengewoon."

Zanardi werd dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen en overgeplaatst naar een kliniek om daar verder te revalideren. Hij werd vorige week uit zijn kunstmatige coma gehaald, waar hij sinds het ongeluk op 19 juni in werd gehouden.

'We staan voor een lange weg'

Zanardi belandde op 19 juni in het ziekenhuis, nadat hij tijdens een tocht met een handbike was aangereden door een vrachtwagen. Er werd enige tijd gevreesd voor zijn leven, maar na drie zware operaties kwam hij er toch weer bovenop.

"Hij is nog niet bij bewustzijn en het is nog onduidelijk of hij zijn gezichtsvermogen terugkrijgt. Maar wat echt telt, is weten of we met hem kunnen communiceren. We staan voor een lange weg, maar eindelijk gaat het bergopwaarts", vertelt Niccolò Zanardi.

Zanardi reed van 1991 tot 1994 en in 1999 in de Formule 1. In 2001 moesten zijn benen worden geamputeerd na een crash in Duitsland. De 53-jarige Italiaan was de laatste jaren succesvol als handbiker. Hij won tweemaal goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 én in Rio de Janeiro in 2016.