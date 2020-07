In navolging van Washington Redskins heeft ook Edmonton Eskimos aangekondigd de clubnaam te wijzigen. Het Canadese American football-team vindt de toevoeging 'Eskimos' niet langer gepast.

In nasleep van de Black Lives Matter-protesten wordt in Noord-Amerika druk uitgeoefend op enkele sportclubs met namen die naar de inheemse bevolking van het continent verwijzen. Washington Redskins (roodhuiden) besloot vorige week om na 87 jaar een nieuwe, nog onbekende, naam te kiezen.

Dinsdag nam Edmonton Eskimos, dat uitkomt in de Canadese profcompetitie CFL, eenzelfde besluit. Eskimos wordt gezien als denigrerende benaming voor het Inuitvolk dat woont in het noordpoolgebied.

In een verklaring meldt de club, die voorlopig EE Football Team zal heten tot er een nieuwe naam is bedacht, dat er al drie jaar een evaluatie gaande is over de meer dan honderd jaar oude clubnaam.

'Door recente ontwikkelingen verschuift mening over clubnaam'

In februari werd nog gemeld dat er geen consensus was over naamswijziging, na onder meer een onderzoek onder Inuitleiders. Begin deze maand werd er een nieuw onderzoek ingesteld, omdat er "veel gebeurd was in de wereld" sinds het besluit in februari.

"Door recente ontwikkelingen is de mening over onze naam aan het verschuiven", meldt de club. "Veel fans voelen zich sterk verbonden met de naam, maar er zijn ook steeds meer mensen die zich er oncomfortabel bij voelen."

"Deze club staat voor de hardheid en spirit van de mensen uit het noorden van Canada. Deze waarden zullen niet veranderen door dit besluit."

Naast de Redskins en de Eskimos liggen ook de namen van Atlanta Braves, Chicago Blackhawks, Cleveland Indians en Kansas City Chiefs in Noord-Amerika onder vuur wegens de verwijzing naar de inheemse bevolking.