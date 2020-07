De Nederlandse turnbond KNGU heeft dinsdag aangekondigd dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport en de aanpak hiervan. Aanleiding voor dat besluit zijn reacties op de veelbesproken documentaire Athlete A.

De Netflix-serie gaat over het misbruikschandaal in de Amerikaanse turnwereld. Teamarts Larry Nassar werd in de zomer van 2017 veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor het misbruiken van tientallen turnsters, onder wie viervoudig olympisch kampioene Simone Biles.

Nassar was twintig jaar lang de teamarts van de Amerikaanse turnsters. In de documentaire wordt onder meer geschetst dat USA Gymnastics, de Amerikaanse turnbond, de acties van Nassar probeerde te verdoezelen door klachten te negeren en niet aan de bel te trekken bij autoriteiten.

Niet alleen de documentaire, maar ook de berichten rondom topturn(st)ers en misbruik wereldwijd waren voor de KNGU reden om een onderzoek in te stellen. "Deze ontwikkelingen roepen herinneringen, vragen en zorgen op bij sporters, ouders, clubs en trainers in Nederland", schrijft de turnbond in een verklaring.

Het onafhankelijke onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er wordt gekeken naar alle wedstrijddisciplines van de KNGU en naar topsporters vanaf twaalf jaar die vanaf 2013 actief waren. De resultaten worden eind dit jaar verwacht.

"We moeten kritisch naar onszelf blijven kijken: doen we als bond de juiste dingen?", zegt directeur Marieke van der Plas van de KNGU, die sporters oproept zich te melden als ze te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. "Met dit onderzoek zijn we er nog niet. Dit is echt een langlopend proces, waar constante kritische toetsing nodig is."

Simone Biles was een van de slachtoffers van Larry Nassar. (Foto: Pro Shots)