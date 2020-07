Voormalig Formule 1-coureur en viervoudig paralympisch kampioen Alex Zanardi is dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen. Hij gaat in een kliniek revalideren na een zwaar handbikeongeluk.

Eind vorige week werd de 53-jarige Italiaan uit zijn kunstmatige coma gehaald. "Zijn conditie is vooruitgegaan en zijn toestand is nu dermate stabiel, dat hij naar een revalidatiecentrum is overgebracht", meldt het ziekenhuis in Siena. "De patiënt gaat daar verder werken aan zijn herstel.

Zanardi belandde op 19 juni in het ziekenhuis, nadat hij tijdens een tocht met een handbike was aangereden door een vrachtwagen. Er werd enige tijd gevreesd voor zijn leven, maar na drie zware operaties kwam hij er toch weer bovenop.

Op zijn ziekbed ontving Zanardi een handgeschreven brief van paus Franciscus. Het hoofd van de katholieke kerk noemde Zanardi "een voorbeeld voor de mensheid" vanwege zijn vermogen om met tegenslagen in het leven om te gaan.

Zanardi reed van 1991 tot 1994 en in 1999 in de Formule 1. In 2001 moesten zijn benen worden geamputeerd na een zwaar ongeluk op de Lausitzring in Duitsland.