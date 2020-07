Marc Márquez is dinsdag met succes geopereerd aan zijn gebroken arm. De wereldkampioen in de MotoGP hoeft mogelijk slechts één race te missen door zijn blessure.

Márquez liep zondag bij eerste race van het jaar in Jerez een gebroken rechter bovenarm op. De vrees was dat er een zenuw in zijn arm was beschadigd, wat zijn herstelperiode aanzienlijk zou verlengen. Maar daar bleek dinsdag bij de operatie in Barcelona geen sprake van te zijn.

Er is een plaat in Márquez' arm geplaatst, waardoor de 27-jarige Spanjaard snel weer moet kunnen racen. De tweede Grand Prix in Jerez van komend weekend komt sowieso te vroeg.

Spaanse media melden dat de derde (in Tsjechië op 9 augustus) of vierde race (in Oostenrijk op 16 augustus) mogelijk wel haalbaar is.

Dat zou goed nieuws zijn voor de zesvoudig wereldkampioen, want de MotoGP-kalender bevat vooralsnog slechts dertien races. Door zijn uitvalbeurt in de eerste race staat Márquez nog op nul punten.

De eerste race werd gewonnen door de Franse Yamaha-coureur Fabio Quartararo.