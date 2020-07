De Marathon van Rotterdam zal dit jaar toch niet gehouden worden. Het atletiekevenement werd aanvankelijk uitgesteld naar 25 oktober, maar door de overheidsmaatregelen tegen het COVID-19-virus is dat niet meer mogelijk.

"Het is een bittere pil en zuur voor iedereen die zich zo had verheugd op onze jubileummarathon" zegt organisator Mario Kadiks. "Maar het is buitengewoon moeilijk om een grote massa mensen met de nu geldende protocollen te beheersen. De volksgezondheid staat te allen tijde voorop."

De Marathon van Rotterdam stond gepland voor 5 april, maar werd vanwege de uitbraak van COVID-19 verplaatst naar eind oktober. Aangezien het evenement ook dan niet door kan gaan, is de eerstvolgende editie pas op 11 april 2021.

"We hebben geen moment overwogen onze marathon in afgeslankte vorm te organiseren. Die zou geen schim meer zijn van het loopfeest dat wij voor ogen hebben", aldus Kadiks. "We hebben niet voor niets de reputatie van "de mooiste", dat willen we absoluut zo houden. De grandeur moet blijven."

De Marathon van Rotterdam had al zeventienduizend startbewijzen verkocht voor de veertigste editie in april. Die zijn straks ook gewoon geldig op 11 april 2021.

Eerder werd de Marathon van Eindhoven (11 oktober) al afgelast. De Marathon van Amsterdam, die op dit moment voor zondag 18 oktober gepland staat, gaat vooralsnog wel door.