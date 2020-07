De honkballers in de Major League Baseball staan aan de vooravond van een van de meest unieke seizoenen ooit. Na weken van openlijk geruzie over met name geld, gaat het flink ingekorte seizoen op donderdag (lokale tijd) eindelijk van start met een aantal opmerkelijke nieuwe regels.

"Vertel ons wanneer en waar." Het was die op sociale media veel gedeelde quote van de spelers die er medio juni uiteindelijk toe leidde dat er vanaf deze week toch nog gespeeld kan worden in de grootste honkbalcompetitie ter wereld. Dat er door de coronacrisis aanpassingen aan het schema gedaan zouden moeten worden, was wel duidelijk. Een stuk minder helder was welke impact dat op de financiën van de spelers zou hebben.

Na een ietwat gênant gevecht via de media, waarin MLB-baas Rob Manfred op een gegeven moment liet doorschemeren niet zeker te zijn dat er überhaupt gespeeld zou worden en de spelersvakbond dreigde met een rechtszaak, kwamen de spelers uiteindelijk als winnaars uit de strijd.

Zij worden dit seizoen volledig betaald - weliswaar niet op basis van de 162 wedstrijden die normaal zouden worden gespeeld, maar op basis van de 60 partijen die nu op het programma staan - en zij hebben de optie om op basis van gezondheidsrisico's zonder consequenties af te zien van deelname aan het seizoen. Een aantal ervaren krachten heeft dat al gedaan.

Didi Gregorius (links) speelt dit seizoen met een mondkapje op. (Foto: Pro Shots)

Zonnebloempitten verbannen uit dug-outs

Om de risico's zoveel mogelijk te beperken zijn er strenge regels opgesteld. Spelers en staf worden regelmatig getest en moeten verplicht in hun eigen bubbel blijven, ook bij uitwedstrijden. Spugen is daarnaast verboden. Dat laatste is nog best een opgave voor de spelers, die nog altijd graag op zonnebloempitten knabbelen. Die zoute zaadjes zijn dit jaar dan ook niet welkom in de dug-outs.

Het zal voor spelers wennen zijn om in grote lege stadions te spelen, want net als hier in Europa zal ook in de Verenigde Staten zonder publiek gespeeld worden. Het gebrek aan een echt thuisvoordeel én het geringe aantal wedstrijden zullen zeker invloed hebben op de uitkomst van het seizoen.

De verschillen op de ranglijst zijn hoe dan ook kleiner en wie te maken krijgt met een blessuregolf (al dan niet door het coronavirus) kan zomaar zijn seizoen verloren zien gaan. Wie positief wordt getest op het coronavirus, moet minstens twee weken in quarantaine; goed voor een kwart van het seizoen. Mede daardoor mogen spelers een mondkapje dragen. Onder anderen de Nederlandse international Didi Gregorius van de Philadelphia Phillies kiest daarvoor.

Gerrit Cole werd na afgelopen seizoen de bestbetaalde pitcher ooit. (Foto: Pro Shots)

Pitchers niet meer aan slag

Ook zijn sommige spelregels aangepast om de spelers te beschermen. Zo mogen teams de eerste weken niet uit 26 maar uit 30 spelers kiezen en als er een verlenging nodig is, beginnen de extra innings met een man op het tweede honk.

Ook valt de scheidslijn tussen de National League en de American League weg. Voorheen moesten pitchers in de National League zelf ook aan slag komen, maar zij maken dit jaar met het oog op overbelasting plaats voor de aangewezen slagman. Op die manier wordt al jaren gewerkt in de American League.

Nederlanders in de MLB: Ozzie Albies (Atlanta Braves)

Xander Bogaerts (Boston Red Sox)

Didi Gregorius (Philadelphia Phillies)

Kenley Jansen (Los Angeles Dodgers)

Jurickson Profar (San Diego Padres)

Jonathan Schoop (Detroit Tigers)

Andrelton Simmons (Los Angeles Angels)

Dodgers en Yankees favorieten

Experts verwachten ondanks alle onrust rond het seizoen dat de Los Angeles Dodgers er dit jaar eindelijk weer met de titel vandoor gaan. De ploeg uit de National League West, die al jarenlang tot de grote favorieten wordt gerekend maar altijd op de beslissende momenten faalt, wist de World Series sinds 1988 niet meer te winnen. Door de komst van Mookie Betts - de MVP van de American League van 2018 werd overgenomen van Boston Red Sox - zijn de Dodgers alleen maar sterker geworden.

Grootste tegenstand wordt verwacht vanuit The Bronx. De New York Yankees maakten afgelopen winter van Gerrit Cole de duurste pitcher ooit. De werper, die overkwam van de inmiddels verguisde Houston Astros, tekende een negenjarig contract ter waarde van 324 miljoen dollar (bijna 283 miljoen euro).

Cole moet de 'ace' zijn, die de Yankees naar de eerste World Series-titel sinds 2009 leidt. Hij staat donderdagavond op Opening Day op de heuvel tegen titelverdediger Washington Nationals.