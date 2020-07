Joost Luiten laat het US PGA Championship dit jaar schieten. De golfer had voor de major, die van 6 tot en met 9 augustus op het programma staat, twee weken in quarantaine gemoeten in de Verenigde Staten en dat ziet hij niet zitten.

De 34-jarige Luiten liet vorige maand al doorschemeren te twijfelen om naar de VS af te reizen. Hij vindt de risico's uiteindelijk te groot om naar Californië te gaan. Het aantal coronabesmettingen neemt daar nog altijd stevig toe.

"De vraag is hoe je kunt presteren in een major als je eerst veertien dagen in een hotel moet blijven", zegt Luiten maandag op zijn website. "Daarnaast denk ik natuurlijk ook aan mijn gezondheid en aan de gezondheid van de mensen om me heen."

Hij richt zich de komende weken vooral op toernooien in het Verenigd Koninkrijk, waaronder het English Championship en het UK Championship. Daarna staan toernooien in Portugal op de agenda voor Luiten, die deze week weer terugkeerde in de top honderd van de wereldranglijst. Hij staat nu 96e.

Luiten ziet nog veel ruimte voor verbetering in zijn spel. Zo liet hij afgelopen weekend een goede kans liggen om het Euram Bank Open te winnen in Oostenrijk. Hij stond er na twee rondes goed voor, maar verprutste zijn kansen op de winst in ronde drie.

"Op die momenten merk ik dat het een flinke tijd geleden is dat ik op de laatste holes een kans had om te winnen", zegt een openhartige Luiten. "Onder druk heb ik nog niet het optimale vertrouwen, daar ben ik eerlijk in. Teleurstellingen horen bij golf, het is aan mij om er sterker uit te komen en dat gaat zeker lukken."