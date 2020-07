Marc Márquez heeft bij de openingsrace van het MotoGP-seizoen zijn rechterarm gebroken. De regerend wereldkampioen in de koningsklasse van de motorsport ging zondag hard onderuit tijdens de Grand Prix van Spanje.

De 27-jarige Márquez kwam vier rondes voor de finish zwaar ten val. Hij schoof in derde positie weg in een bocht, werd van zijn Honda gelanceerd en eindigde na een stevige buiteling in de grindbak.

De Spanjaard werd meteen met de ambulance naar het medisch centrum op het circuit gebracht, waar een breuk in zijn rechterbovenarm werd vastgesteld. Hij blijft de komende twaalf uur nog in Jerez de la Frontera en gaat maandag naar het ziekenhuis in Barcelona, waar hij wordt geopereerd.

Márquez ontsnapte eerder in de race nog aan een valpartij. Hij bleef bij een stuurfout in de vierde ronde op miraculeuze wijze overeind, waardoor hij vanaf de koppositie terugviel naar de zestiende plek. Vervolgens werkte de zesvoudig wereldkampioen zich op naar de derde plek, maar ging het in de 21e ronde alsnog mis.

De eerste race van het MotoGP-seizoen werd gewonnen door Fabio Quartararo. De Fransman hield op zijn Yamaha de Spanjaard Maverick Viñales (tweede) en de Italiaan Andrea Dovizioso (derde) achter zich en boekte zijn eerste zege in de hoogste motorklasse.

Het MotoGP-seizoen had eigenlijk in maart moeten beginnen, maar door de coronapandemie ging de kalender noodgedwongen op de schop. Volgende week wordt er opnieuw gereden op het circuit van Jerez, dan onder de naam Grand Prix van Andalusië.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet om de val van Marc Márquez te bekijken.