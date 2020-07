IndyCar-coureur Rinus van Kalmthout heeft in het Amerikaanse Iowa een teleurstellend weekend beleefd. Na zijn uitvalbeurt van vrijdag, kwam de Nederlander zaterdag (lokale tijd) na een mislukte pitstop niet verder dan de zeventiende plaats.

Van Kalmthout leek op de Iowa Speedway op weg naar een top tien-klassering, maar bij de tweede pitstop ging het mis. De auto vertrok terwijl een van de achterbanden nog niet volledig was bevestigd en kwam daarna direct tot stilstand.

Toen het probleem eindelijk was verholpen, had Rinus 'Veekay' (zoals hij in de VS genoemd wordt) twee rondes achterstand opgelopen, waardoor hij terugviel van de zevende naar de 21e positie.

De negentienjarige Nederlander haalde in het vervolg van de race nog vier auto's in, maar meer dan een zeventiende plaats bleek er niet in te zitten. De race werd gewonnen door de Amerikaan Josef Newgarden.

"Bij de tweede pitstop kwam de auto op de grond terecht terwijl er pas drie wielen vast zaten", zegt een balende Van Kalmthout op de site van zijn team Ed Carpenter Racing. "We hebben veel pech gehad dit weekend. Hopelijk gaat dat snel veranderen."

Van Kalmthout viel vrijdag uit na een zware crash met de Amerikaan Colton Herta en liep daardoor een mooie eindklassering mis. Met 95 punten uit zes races bezet de Hoofddorper de twintigste plaats in het kampioenschap. De Nieuw-Zeelander Scott Dixon (244 punten) gaat aan de leiding.