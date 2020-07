Joost Luiten is zaterdag bij het Euram Bank Open in Oostenrijk als gedeeld zesde geëindigd. De Zuid-Hollander herstelde zich op de regenachtige slotdag van zijn teleurstellende derde ronde.

De 34-jarige Luiten legde zijn laatste ronde op de Golf Club Adamstal in Ramsau af in 68 slagen, twee onder par. Hij liet vijf birdies noteren, maar had ook een bogey en een double bogey nodig. Daarmee kwam hij uit op een totaalscore van 270, tien onder par.

De Nederlander gaf vier slagen toe op de Fransman Joël Stalter, die het toernooi op zijn naam schreef. Hij liet de Engelsman Richard Mansell twee slagen achter zich. De Fransman Robin Sciot-Siegrist, de leider na de derde dag, eindigde door een matige slotronde (75 slagen) als gedeeld derde.

Luiten ging halverwege het toernooi in Oostenrijk nog aan de leiding. Vrijdag gaf hij de koppositie mede door een dramatische hole (tien slagen, vijf boven par) uit handen en zakte hij naar de gedeelde elfde plaats.

Het Euram Bank Open was het tweede toernooi op de European Tour sinds de coronacrisis. Vorige week moest Luiten bij het Oostenrijks Open genoegen nemen met de achttiende plaats, nadat hij op de openingsdag nog de leiding had genomen.

Ook Daan Huizing en Robbie van West deden mee aan het Euram Bank Open, maar voor hen was het toernooi na twee dagen al voorbij. Beide Nederlanders misten de cut.