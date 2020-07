Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters is zaterdag door de internationale handbalbond IHF uitgeroepen tot Trainer van het Jaar bij de vrouwen. Lois Abbingh, Estavana Polman en Tess Wester grepen naast de titel Handbalster van het Jaar.

Mayonnade heeft zijn uitverkiezing met name te danken aan het succesvolle WK met Oranje. Nederland kroonde zich eind 2019 voor het eerst in de historie tot wereldkampioen door Spanje in een zinderende finale te verslaan.

Dat was logischerwijs ook de voornaamste reden dat Abbingh, Polman en Wester tot de vijf genomineerden voor de titel Handbalster van het Jaar behoorden, maar het drietal greep naast de prijs. De titel ging naar de Noorse aanvoerder Stine Bredal Oftedal, die mede vanwege haar prestaties bij haar Hongaarse club Györi Audi ETO KC wordt beloond.

Een panel van achttien experts - negen topcoaches en negen medewerkers van de internationale handbalbond - stelden de lijst met genomineerden samen. De winnaars werden gekozen door het publiek. Mayonnade en Bredal Oftedal kregen volgens de IHF een ruime meerderheid van de stemmen.

De prijs voor de beste handballer van 2019 ging naar de Deen Niklas Landin Jacobsen. Zijn landgenoot Nikolaj Jacobsen, de bondscoach van het Deense nationale team, mag zich bij de mannen de Coach van het Jaar noemen.