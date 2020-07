Rinus van Kalmthout is vrijdagavond (lokale tijd) bij de IndyCar-race in het Amerikaanse Iowa in kansrijke positie uitgevallen door een zware crash. De negentienjarige Nederlander werd geraakt door een andere coureur, maar bleef ongedeerd.

Van Kalmthout begon vanaf de dertiende plek en werkte zich al snel op naar de zevende positie, toen de race halverwege werd geneutraliseerd vanwege een crash van Will Power. De 39-jarige Australiër verloor zijn linkerwiel en belandde in de muur.

De situatie was gunstig voor Van Kalmthout, die op verse banden reed en de kansen op een mooie eindklassering zag toenemen. De Nederlander werd vlak voor de herstart echter vol geraakt door Colton Herta, die niet van zijn team had doorgekregen dat het opheffen van de neutralisatie met een ronde was uitgesteld.

De Amerikaan knalde daardoor vol op Van Kalmthout en lanceerde zichzelf. Uiteindelijk bleken beide coureurs ongedeerd na de zware crash, maar 'Veekay' kon wel een streep zetten door een mogelijke podiumplek.

"Ik had deze race kunnen winnen", baalde de Hoofddorper na de race, die werd gewonnen door de Fransman Simon Pagenaud. "Ik deed zelf niks verkeerd bij de herstart, hopelijk krijgen we snel het geluk dat we verdienen."

Van Kalmthout, die dit jaar debuteert in de IndyCar Series, krijgt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) kans op revanche. Dan staat namelijk de tweede race op het programma in Iowa.