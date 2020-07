Atletiekbaas Sebastian Coe is vrijdag tijdens een congres van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) benoemd tot IOC-lid. Met de verkiezing van de Brit is de wereldatletiekbond na vijf jaar weer vertegenwoordigd in de organisatie.

De 63-jarige Coe is sinds 2015 voorzitter van World Athletics, dat tot 2019 IAAF heette. Zijn verkiezing tot IOC-lid werd echter meerdere malen tegengehouden omdat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling.

De Brit fungeert ook als directeur van een adviesbureau dat werkzaamheden verricht voor het IOC. Het comité keurde zijn benoeming wel goed, nadat hij had aangegeven alleen nog een passieve rol bij het adviesbureau te vervullen.

De mondiale atletiekbond was sinds 2015 niet meer vertegenwoordigd in het IOC. Toen moest Lamine Diack vanwege een corruptieschandaal aftreden als voorzitter van de IAAF. Tegen de 87-jarige Senegalees werd vorige maand een celstraf van vier jaar geëist door het Openbaar Ministerie in Frankrijk.

Coe is een van de vijf nieuwe IOC-leden. Naast de tweevoudig olympisch kampioen op de 1.500 meter werden de voormalig Cubaanse atlete Maria de la Caridad Colon Ruenes, de voormalig president van Kroatië Kolinda Grabar-Kitarovic, prinses Reema Bandar Al-Saud uit Saoedi-Arabië en Battushig Batbold uit Mongolië benoemd.

Tevens werden de Australiër John Coates en Ng Ser Miang uit Singapore gekozen tot vice-voorzitter van het IOC. Zij nemen de plaatsen in van Ugur Erdener uit Turkije en de Spanjaard Juan Antonio Samaranch, wiens termijn afliep.