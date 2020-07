Thomas Bach wil ook na volgend jaar voorzitter blijven van het internationaal olympisch comité (IOC). De Duitser heeft vrijdag op een videoconferentie van het IOC gezegd dat hij zich verkiesbaar wil stellen voor een tweede termijn.

De 66-jarige Bach werd in 2013 verkozen als IOC-voorzitter. Die functie mag maximaal twaalf jaar door dezelfde persoon bekleed worden.

"Als jullie als IOC-leden dat willen, dan ben ik graag bereid om voor een tweede termijn van vier jaar te gaan. Ik wil jullie blijven dienen bij onze prachtige olympische beweging", zei Bach.

Bach is een voormalig schermer die in 1976 in Montreal olympisch goud won met de West-Duitse ploeg. In 2013 bleef hij onder anderen de Puerto Ricaanse zakenman Richard Carrión en voormalig polsstokhoogspringer Sergey Bubka uit Oekraïne voor bij de IOC-verkiezing.

Er zijn nog geen tegenkandidaten bekend voor Bach bij de verkiezing. Hij is sinds 1894 pas de negende voorzitter van het IOC.